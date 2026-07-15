Golf Club Biella Le Betulle, Lorenzo Cesare e Daniela Acquadro si laureano campioni biellesi

Il Golf Club Biella Le Betulle martedì ha ospitato il 19° Campionato Biellese by Bm Flooring che ha confermato le attese e il gradimento delle edizioni precedenti. A rappresentare i club della provincia sono scesi in campo un centinaio di giocatoti accolti da splendida giornata e un percorso, malgrado la calura dell’ultimo periodo, in ottime condizioni. Si giocava sulla distanza di 18 buche con la formula medal in prima categoria e maximum score in seconda, terza e cat. ed unica femminile.

I giocatori di casa Lorenzo Cesare e Daniela Acquadro hanno conquistato i titoli individuali mentre il Gc Biella della presidente Paola Buratti ha completato l’en plein aggiudicandosi anche il premio interclub, la “coppona” in metallo e legno firmata dall'artista biellese Paolo Barichello (che viene rimessa in palio ogni anno ed è assegnata con la somma degli score netti ottenuti dai 4 giocatori prescelti dai capitani delle squadre).

Pronostici rispettati nella prova maschile con Cesare (Biella Betulle) che ha bissato il successo dello scorso anno consegnando una carta di 72 (-1) frutto di 5 birdie e 4 bogey. Secondo a due colpi e miglior netto con 69 (grazie anche ad un eagle alla buca 9) Francesco Sità (Biella Betulle). Terzo con 76 l’altro favorito e plurivincitore (a segno nel 2024, 2023, 2021 e 2017) Francesco Tinelli (Biella Betulle). Nel netto 2° posto per Tommaso De Bernardi (Biella Betulle) con 71.

In seconda categoria (anche in questo caso si dava precedenza al lordo) ha prevalso Umberto Bonino (Mulino Cerrione) con lo score di 85, mentre nel netto 1° posto di Gianni Siclet (Gc Biella) con 68, davanti a Guglielmo Botto Poala (Biella Betulle) con 71.

In terza categoria vittoria di Paolo Giordano (Biella Betulle) con lo score lordo di 94. Nel netto 1° Pierluigi Crotta (Tenuta Castello) con 69, seguito da Rinaldo Cossa (Biella Betulle) con 70.

Nella categoria unica femminile Acquadro (Gc Biella) si è imposta con lo score lordo di 82 (+9) distanziando di 3 colpi la favorita Giulia Meggiorin (Cavaglià). Nel netto 1° posto per Alessia Bovolenta (Mulino) con 66 (miglior risultato assoluto di giornata), davanti a Fiorentina Ciardonei (Gc Biella) con 71 e Maura Gilardi (Gc Biella) con 72.

Nella prova a squadre Biella (Acquadro, Scribanti, Cossa e Vignocchi) con 287, ha superato Mulino di Cerrione e Cavaglià. Premio speciale migliore Juniores a Giacomo Crestani (Gc Biella) con 72.