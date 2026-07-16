Andorno Micca, lanciano mobili dal balcone: due denunciati

Nella giornata di ieri mercoledì 15 luglio i Carabinieri sono intervenuti ad Andorno dove era stata segnalata una situazione potenzialmente pericolosa. L'allarme è giunto alla caserma dei Carabinieri di Vigliano Biellese: secondo la segnalazione, alcune persone stavano lanciando mobili dalla finestra di un'abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno verificato quanto riferito. Due uomini, entrambi classe 1965, stavano effettivamente gettando mobili dal balcone dell'immobile.

Al termine degli accertamenti, i due saranno denunciati all'autorità giudiziaria.