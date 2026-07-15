Nuove sfide in pista per Rally & Co FOTO

Nel weekend in arrivo si correrà la 20° edizione del Rally Campagnolo, sesta tappa del campionato italiano rally autostoriche.

Partenza da Isola Vicentina con la disputa di 8 prove speciali ( tra cui la mitica Monte Malo) con un totale di 92 km cronometrati che decreteranno la classifica di questa classica italiana.

Per Rally & co al via 3 equipaggi con Luca Delle Coste e Giuliano Santi su Ford Escort RS, reduci dalla bellissima prestazione al Rally della Lana con a ruota Simone Lanfranchini e Alessandro Merlo anche loro soddisfatti per il risultato ottenuto nella gara di casa con la loro Porsche 924 Carrera GT; al rientro dopo il rally del Reggello di Firenze sulla consueta Ford Escort RS Pierluigi Porta e Adolfo Fornara.

A San Marino, in occasione del Rally bianco azzurro, al via il navigatore Claudio Ccappio che navigherà Maurizio Stasia su Ford Fiesta Randy 2 nella categoria Rally Stars: per loro sette prove speciali con un totale di 50 km di gara.