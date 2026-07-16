Pettinengo, il Beccaccino racconta il viaggio della vita

Ci sono viaggi che attraversano continenti e altri che attraversano il tempo. Al Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo, in via Fiume 12, entrambi trovano casa. Le sale del museo accompagnano il visitatore lungo un itinerario che intreccia storia, natura e memoria, ricordando come il migrare sia il filo invisibile che unisce uomini, animali e paesaggi da quando esiste la vita.

Qui la migrazione non è soltanto una pagina della storia dell'emigrazione italiana o sarda: è un linguaggio universale, scritto nel cielo dalle ali degli uccelli e sulla terra dai passi di milioni di persone partite in cerca di pane, lavoro, libertà e futuro.

Nella terza sala del museo lo sguardo si posa su alcuni splendidi esemplari di uccelli migratori. Tra questi emerge il beccaccino (Gallinago gallinago), piccolo viaggiatore dall'aspetto discreto ma dal coraggio immenso. Appena venticinque centimetri di lunghezza e poco più di duecento grammi di peso: eppure ogni anno affronta rotte di quattro o cinquemila chilometri, seguendo un'antica bussola custodita nell'istinto. Dalle regioni settentrionali d'Europa raggiunge l'Italia e, per molti esemplari, l'Africa tropicale, inseguendo il ritmo delle stagioni come fanno da sempre gli esseri viventi.

Il suo lungo becco, sottile come un ago, affonda nel fango delle paludi, delle zone umide e delle risaie alla ricerca del nutrimento. Il piumaggio, intessuto di sfumature brune e dorate, lo rende quasi invisibile tra i canneti. Quando avverte un pericolo non fugge subito: rimane immobile, fidandosi del silenzio e del perfetto mimetismo che la natura gli ha donato. Solo all'ultimo istante si libra nell'aria con un volo rapido e imprevedibile, lasciando dietro di sé lo stupore di chi riesce a scorgerlo.

Anche il cinema gli ha regalato una piccola celebrità grazie alla sua apparizione nel film d'animazione Disney Up, ma la sua vera storia continua a essere scritta ogni anno nei cieli d'Europa, senza riflettori, lungo rotte percorse da migliaia di generazioni.

Gli esemplari conservati a Pettinengo provengono dalle preziose collezioni donate dal Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro" di Biella e dalla famiglia del dottor Giovanni Rovetti. Custodiscono non soltanto il valore della ricerca naturalistica, ma anche quello della memoria, offrendo ai visitatori un'occasione per comprendere quanto il viaggio appartenga alla natura stessa della vita.

Il Museo delle Migrazioni, nato dall'impegno del Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" e inserito nella Rete Museale Biellese, è oggi uno dei luoghi culturali più originali del territorio. Documenti, fotografie, opere d'arte, testimonianze, oggetti della quotidianità e collezioni naturalistiche dialogano tra loro, raccontando partenze e ritorni, radici e incontri, sofferenze e speranze. Ogni sala invita a guardare la migrazione non come un fatto isolato, ma come una costante della storia umana e naturale, una forza capace di trasformare luoghi, comunità e identità.

Visitare questo museo significa lasciarsi guidare da storie che parlano al presente. Perché ogni migrazione è, in fondo, una ricerca di vita. Lo sanno gli uomini che attraversano il mare e lo sa il piccolo beccaccino che, fedele alle stagioni, continua da millenni a disegnare nel cielo la mappa invisibile del ritorno.

Il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli è aperto tutte le domeniche dalle ore 15 alle 19. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Idillio, telefono 334 3452685. Una visita che permette di scoprire come il viaggio, per uomini e animali, sia da sempre uno dei fili conduttori della storia del nostro pianeta.