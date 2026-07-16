Brusnengo, tenta il furto in casa ma l'allarme lo mette in fuga

Tentato furto in abitazione a Brusnengo, dove il sistema di allarme ha permesso al proprietario di accorgersi tempestivamente del tentativo di intrusione.

L'episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio. Il proprietario dell'abitazione ha raccontato ai Carabinieri che stava dormendo quando ha ricevuto sul cellulare una notifica di allarme proveniente dal sensore installato sulla porta d'ingresso.

Insospettito, si è immediatamente alzato per verificare quanto stava accadendo e ha scoperto che il nottolino della serratura era stato forzato, segno evidente di un tentativo di effrazione.

Il ladro, probabilmente disturbato dall'attivazione dell'allarme e dall'intervento del proprietario, è fuggito senza riuscire a entrare nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e per avviare le indagini finalizzate a individuare il responsabile.