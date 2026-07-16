Sagliano Micca, comunità di Oneglie in festa con la Santa Messa in chiesa

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di grandi parole per emozionare. Basta arrivarci, respirarne il silenzio, osservare i volti delle persone e ritrovarsi insieme, anno dopo anno, per capire quanto siano preziose le nostre radici.

Anche quest'anno la comunità di Oneglie si è ritrovata per celebrare la tradizionale festa della frazione e la Santa Messa nella suggestiva chiesetta, un piccolo gioiello immerso nella natura e custode di storia, fede e devozione.

“Momenti come questi ricordano a tutti noi che le tradizioni non sono semplicemente appuntamenti sul calendario: sono il filo invisibile che unisce generazioni diverse, mantiene vivo il senso di appartenenza e rafforza quel legame speciale che rende Sagliano Micca una vera comunità – si legge nella nota del Comune - Un sincero ringraziamento va a don Renato per la celebrazione, a tutti gli abitanti della frazione, ai volontari che con impegno e passione mantengono viva questa ricorrenza e a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo con la loro presenza a rendere ancora più bella questa giornata".

E conclude: "Custodire le nostre frazioni significa custodire la nostra identità. Ogni borgo, ogni chiesetta, ogni sentiero racconta una parte della storia di Sagliano Micca e merita di essere valorizzato e tramandato. Che queste tradizioni continuino a essere un punto d'incontro, di amicizia e speranza per le generazioni di oggi e domani”.