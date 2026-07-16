Cavaglià, ubriachi creano disordini, fotosegnalato 35enne

Nella notte di ieri 15 luglio i Carabinieri a Cavaglià sono intervenuti in supporto alla Polizia Stradale di Torino, impegnata nella gestione di alcune persone in stato di ubriachezza.

Al termine dell'intervento, le persone coinvolte sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti. Uno dei soggetti, un uomo classe 1991, è stato sottoposto a fotosegnalamento.

L'uomo sarà deferito all'autorità giudiziaria, mentre gli ulteriori adempimenti e le contestazioni a suo carico saranno curati dalla Polizia Stradale di Torino, che ha gestito l'intervento.