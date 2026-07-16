Scuola Pallavolo Biellese, novità in banda: arriva Florent Cucchi

Un nuovo schiacciatore per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Al PalaPajetta arriva Florent Emmanuel Cucchi, italo-francese classe 2003 già conosciuto in tempi recenti ma come avversario, dall’altra parte della rete. Nato e cresciuto nel contesto sportivo di Torino, dopo essersi formato come libero al Volley Parella il nuovo attaccante arancioblù ha militato per ben sei campionati - dal 2020 al 2026 - nel roster del Volley San Paolo, squadra stabilmente ai piani alti del campionato regionale di Serie C.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore di SPB, a cominciare dalla scelta: «Biella mi ha convinto per vari motivi, tra questi ci sono senza dubbio l’approccio professionale e la dedizione al lavoro che ho percepito nei colloqui. Lo staff e la dirigenza curano e vogliono il bene degli atleti, ma sono anche ambiziosi e determinati a raggiungere precisi obiettivi. Mi rispecchio pienamente in tutto ciò».

Sugli obiettivi: "Da anni volevo arrivare a giocare in Serie B e questo sarà il mio debutto. Nella prossima stagione il mio primo pensiero sarà lo stesso della squadra: la salvezza, per poi ragionare nell’ottica di una crescita collettiva e a lungo termine. Lavorerò al massimo in ogni allenamento, per cercare di dare il mio contributo quando sarò chiamato in causa in partita. Voglio essere di supporto ai miei compagni".

Su sé stesso: "Sono un giocatore grintoso e dedito al lavoro, mi piace dare il massimo in ogni seduta. I riferimenti sportivi a cui mi ispiro - al di fuori della pallavolo - sono Cristiano Ronaldo e Kobe Bryant, per mentalità e approccio: mai fermarsi, finché non si è arrivati alla meta. L’approdo in Serie B è un punto di partenza e non di arrivo, adesso si alza l’asticella. Nel volley il mio idolo è Yuki Ishikawa, schiacciatore giapponese: ha un gioco esplosivo e tecnico, cerca spesso soluzioni creative per sovrastare gli avversari".

I ringraziamenti: "Devo tanto a mia mamma, perché mi ha sempre supportato e ha creduto in me durante tutto il mio percorso sportivo. Io stesso sono fiero di non aver mai mollato e di aver trovato gli stimoli autonomamente, senza smettere mai di dubitare. Non vedo l’ora di conoscere i compagni di squadra e lo staff, creeremo un bel gruppo. Sarà una fantastica esperienza".

Ad accoglierlo è il direttore sportivo Oscar Zaramella: "Florent è una scommessa, fatta a ragion veduta. Oltre ad averlo apprezzato nei video, lo abbiamo infatti già conosciuto da avversario. È un ragazzo che promette molto bene, ha un’ottima predisposizione tecnica e abbiamo subito colto l’occasione di portarlo a Biella. A livello tattico, può essere un jolly decisamente interessante per il futuro. Lui è molto entusiasta della chiamata e noi siamo pronti a dargli l’opportunità di emergere".