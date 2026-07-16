Barbecue vicino al bosco, sei persone multate a Occhieppo Superiore

Nella mattinata di ieri mercoledì 15 luglio, i Carabinieri sono intervenuti nell'area picnic a Occhieppo Superiore, in supporto ai militari del Nucleo Forestale di Biella per un controllo legato all'accensione di un barbecue.

Secondo quanto accertato, un gruppo composto da sei persone di nazionalità cinese aveva acceso un fuoco per preparare un barbecue a una distanza inferiore ai 100 metri dal bosco, in violazione della normativa vigente.

Sul posto è stata inviata anche una pattuglia dei Carabinieri di Mongrando a supporto dei Forestali. Tutti i presenti sono stati identificati e nei loro confronti sarà elevata la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

L'intervento rientra nell'attività di vigilanza finalizzata a prevenire comportamenti che, soprattutto durante il periodo estivo, possono aumentare il rischio di incendi boschivi.