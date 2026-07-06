Ars Teatrando, eventi con spettacolo sulla firma del documento che battezza biella

Saranno gli attori di Teatrando a interpretare la scena che rievoca la firma del più antico documento in cui compare la parola Bugella, nome latino di Biella. Si tratta di una permuta che sancisce uno scambio di terre, siglata in Germania tra gli Imperatori Ludovico il Pio e Lotario e il Conte Bosone. Quest’ultimo riceveva appunto Bugella, un villaggio victimulo situato in Langobardia, in cambio di Beek che si trovava in Olanda.

Redatto il 10 luglio dell’anno 826, quel documento, custodito nell’Archivio Storico di Parma, giungerà eccezionalmente in città e sarà esposto nella mostra “Quando Biella era Bugella – Il diploma imperiale dell’826”, che sarà inaugurata venerdì 10 luglio alle 18 al Palazzone di Banca Patrimoni Sella (in via dei Seminari).

La presenza della delicata pergamena, oggetto prezioso e raro, ha offerto lo spunto per una ricerca storica sulla Biella dell’epoca. Coordinata da Danilo Craveia, la ricostruzione ha coinvolto anche gli studenti del Liceo Classico, del Liceo “Avogadro” e dell’Iti, che hanno approfondito rispettivamente la lingua utilizzata nel documento, i personaggi protagonisti della permuta e i luoghi interessati dallo scambio.

Organizzata dall’amministrazione comunale, la festa che celebra i 1200 anni di quello che può essere definito “l’atto di battesimo di Biella” proseguirà in Piazza Duomo. I saluti ufficiali faranno da prologo allo spettacolo “Andò così… più o meno”, che coinvolge Teatrando.

La rappresentazione, prevista alle 19.30 (con replica alle 21.30) sarà preceduta da un’introduzione storica a cura di Danilo Craveia, autore del testo. Gli attori, con la regia di Veronica Rocca, rievocheranno il solenne momento della firma, ricostruendo l’evento a partire dalle parole del documento, ma offrendo anche una versione parallela e alternativa, ironica e decisamente surreale, su come e perché si svolse quello scambio di territori.

A creare le atmosfere medievali della scena contribuiranno le danze di Opificiodellarte, che nell’occasione coinvolgerà anche ospiti da fuori provincia: l’ensemble Murmur Mori per la parte musicale e Li Fuocanti di Kida per le giocolerie con il fuoco.

Sempre in piazza, nella zona del Battistero, dalle 20.30 inizierà la cena a cura delle Pro Loco e di Bolle di Malto. La serata si concluderà con il concerto della cover band Da zero a Liga, previsto dalle 23.