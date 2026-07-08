Tornei, gare, vincitori: tante emozioni al Golf Club Cavaglià

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il Torneo di Louisiane by LiguriaHomes Casamare – Mastikol (18 buche a coppie Stableford) organizzato in collaborazione con Golf Sì.

Nel lordo dominio con un super score di 47 della coppia Magnani-Silva. Nel netto 1° posto di Vivalda-Gavioli con 46 seguiti da Caffi-Lesca con 45. Primi Senior Ceresa-Salogni con 44. Prima coppia mista Tocci-Privitera con 41.

Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià l’Actionaid Golf Tour circuito (18 buche Stableford 3 cat.) importante circuito benefico con gadget premi speciali e ad estrazione.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Schellino punti 34, 1° Netto Daniele Tonso 38, 2° Netto Matteo Mario Granata 37. 2a categoria: 1° Netto Luigi Ruggiero 41, 2° Netto Eugenio Passerini Laghi 39. 3a categoria: 1° Netto Gabriele Iraghi Continental Verbania 37, 2° Netto Pierluigi Angioletti Laghi 37. 1° Ladies Renata Torazzo 34. Driving Contest maschile buca 5: Pasinato Matteo. Nearest to the pin Lady buca 12: Torazzo Renata m. 3,73.

Proseguono gli appuntamenti al Golf Club Cavaglià.

Sabato sarà ospitata per la prima volta l'atteso evento "Amici di Dustin Challenge Tour 2026" (18 buche a coppie 4PM Texas Scramble Stableford) che si preannuncia ricchissimo sia qualitativamente che quantitativamente di premi. Previsto l’ingresso omaggio in piscina per giocatori e accompagnatore.

Domenica farà tappa il circuito Pareus by Golfpassion (18 buche, Stableford, 3 categorie), con qualificazione diretta alla finale nazionale. Dopo la premiazione a seguire buffet.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it