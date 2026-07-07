Pettinengo, visita guidata e concerto al Museo degli Acquasantini FOTO

Domenica 12 luglio il Museo della sacralità dell’acqua e degli acquasantini di Pettinengo ospiterà un nuovo appuntamento di “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, nell’ambito della rassegna “Suoni in movimento”.

La giornata inizierà alle 16 con una visita guidata. Alle 17 seguirà il concerto “Dalla lirica al musical – Un viaggio tra opera, camera e canzone”, con il soprano Daria Masiero ed Elena Ballario al pianoforte.

Il repertorio comprenderà musiche di Tosti, Puccini, Dvořák, Morricone, Webber, Gershwin e De Curtis. Durante l’esibizione sarà inoltre proposto, in prima esecuzione assoluta, un brano pianistico composto da Elena Ballario.

Il MUSA è allestito dal 2017 nell’Oratorio di San Rocco, edificio di origine seicentesca situato nella frazione Livera. Il museo conserva la collezione di 850 acquasantini appartenuta a Sergio Trivero, giornalista e bibliotecario biellese vissuto a Pettinengo. Oltre 650 esemplari sono esposti e suddivisi per materiali e tipologie.

L’appuntamento aderisce anche all’iniziativa “Profumi e Suoni” di Biellese che Territorio. Il ritrovo è fissato alle 13.30 in piazza San Paolo, a Biella, con partenza in autobus per un percorso tra natura, cultura e musica. L’itinerario comprende una visita guidata a Cascina Gioiosa e l’arrivo al Museo degli Acquasantini, prima del rientro nel capoluogo.

Per maggiori informazioni: MUSA