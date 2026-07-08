Giornata nera sulle strade di Biella, tre feriti e quattro incidenti

Giornata nera sulle strade di Biella, tre feriti e quattro sinistri (foto di repertorio)

Tre persone ferite, quattro sinistri stradali. È il bilancio della giornata “nera” di ieri, 7 luglio, nella provincia di Biella.

A Valle Mosso, in frazione Falcero, nel comune di Valdilana, un 55enne di origine straniera è stato investito da un’auto condotta da un uomo. Una volta soccorso sul posto dal 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.

A Ponderano, invece, è avvenuto uno scontro in rotonda tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un giovane di 18 anni, accompagnato in ospedale con lievi escoriazioni da codice verde.

A Trivero, sempre a Valdilana, un veicolo ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica a seguito dell’impatto con un altro mezzo. Assistito un anziano di 86 anni, poi condotto al nosocomio per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Infine, a Zubiena, un capriolo è spuntato all’improvviso in mezzo alla carreggiata e ha colpito un’automobile in transito. Indenne il conducente, un uomo di 44 anni.

Su tutti questi incidenti sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.