A Graglia debutta Aine Yokoyama, pianista prodigio di 10 anni

Graglia ospita un nuovo appuntamento della XXXVI edizione di “Vita d’Artista 2026”. Sabato 4 luglio 2026, alle 21, nella sala Sabaudia Docet del Casolare dei Campra, in via del Canale 3, si terrà il concerto di pianoforte della giovanissima Aine Yokoyama.

La serata segna il debutto in Italia della pianista, che si esibirà a soli 10 anni. Il programma prevede musiche di Rameau, Beethoven, Chopin e Dvořák.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione gradita. L’iniziativa rientra nella rassegna “Vita d’Artista”. Il direttore artistico è il Maestro G.M. Massaglia, il presidente è il Dr. G.A. Campra, mentre la segreteria è affidata a P. Bartolommei.