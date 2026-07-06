A Valdengo il nuovo concerto dell’Accademia Perosi

Proseguono i concerti dell’Accademia Perosi, di scena nel nostro territorio, grazie alla collaborazione dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e delle amministrazioni locali.

Il nuovo appuntamento è alle 21 di mercoledì 8 luglio presso il piccolo auditorium di Valdengo.

Nel corso dell’evento si potranno ascoltare diversi brani come Sonatina per flauto e chitarra di M. Castelnuovo Tedesco, Entr’acte di J. Ibert e Histoire du tango di A. Piazzolla, eseguiti dai musicisti dell’Accademia. In particolare da Cristian Casiraghi (flauto) e Gianluca Daglio (chitarra).