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CULTURA E SPETTACOLI | 06 luglio 2026, 08:40

A Valdengo il nuovo concerto dell’Accademia Perosi

A Valdengo il nuovo concerto dell’Accademia Perosi (foto di repertorio)

A Valdengo il nuovo concerto dell’Accademia Perosi (foto di repertorio)

Proseguono i concerti dell’Accademia Perosi, di scena nel nostro territorio, grazie alla collaborazione dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e delle amministrazioni locali. 

Il nuovo appuntamento è alle 21 di mercoledì 8 luglio presso il piccolo auditorium di Valdengo. 

Nel corso dell’evento si potranno ascoltare diversi brani come Sonatina per flauto e chitarra di M. Castelnuovo Tedesco, Entr’acte di J. Ibert e Histoire du tango di A. Piazzolla, eseguiti dai musicisti dell’Accademia. In particolare da Cristian Casiraghi (flauto) e Gianluca Daglio (chitarra).

g. c.

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