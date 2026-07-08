Trovato un uomo senza vita in casa, tragedia a Vigliano Biellese: era morto da 10 giorni

Tragica scoperta nel comune di Vigliano Biellese, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 88 anni all’interno del suo appartamento.
Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 8 luglio, in via Milano. A dare l’allarme i vicini di casa che non l’avevano più visto da diverso tempo.
Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118, ma una volta giunti all’interno del locale non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sembra, infatti, che la morte sia avvenuta almeno 10 giorni prima per cause naturali. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito assieme al magistrato di turno e al medico legale.
Ad assistere preoccupati alle operazioni diversi residenti, passanti e automobilisti in transito.