Tentato furto a Biella: scoperto, spintona il vigilante e scappa via

Tentato furto con fuga del presunto responsabile.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella giornata di ieri, 7 luglio, all’interno dell’Esselunga di Biella. Sembra, infatti, che un uomo di origine straniera sia stato fermato da un addetto alla vigilanza per alcuni controlli.

Alla fine, sarebbero state rinvenute all’interno del suo zaino alcune birre trafugate. Lo stesso, vistosi scoperto, avrebbe spintonato il vigilante per fuggire via abbandonando la refurtiva.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito, utili a dare un volto al presunto autore della vicenda.