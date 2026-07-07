Nella chiesa di San Nicola la conferenza “Francesco nella letteratura e nella musica”

La rassegna “R...Estate a San Nicola” organizzata dall'Associazione Amici di San Nicola con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB ed il patrocinio del Comune di Biella prosegue con un nuovo appuntamento, una conferenza dal titolo “Francesco nella letteratura e nella musica”.

Relatore dell'evento organizzato in collaborazione con UCID Biella è il prof. Stefano Ceffa.

L'appuntamento è in calendario giovedì 9 luglio alle ore 18,15 presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino (Costa del Vernato 24, Biella).

Nell’anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, la conferenza propone un percorso originale attraverso la sua figura, lontano dagli stereotipi e restituito nella sua straordinaria umanità. Più che una lezione accademica, sarà il racconto di un incontro: quello con un giovane in cerca di gloria che, attraverso prove, cadute e conversione, scopre la gioia di vivere e di amare.

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al restauro degli intonaci interni della Chiesa di San Nicola da Tolentino.