Concerto sotto le stelle a Coggiola

Dopo la recente trasferta a Biella il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" di Coggiola torna ad esibirsi in Valsessera con l'ormai tradizionale "Concerto sotto le stelle", che si terrà in paese il prossimo 12 luglio, alle 21, in piazza della Chiesa.
Si tratta di una serata sempre molto apprezzata dal pubblico, in cui sotto l'esperta direzione del maestro Andrea Vaudano i circa cinquanta musici eseguiranno musica di tutti i generi così da accontentare i gusti di ognuno.
In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della chiesa parrocchiale.