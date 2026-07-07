Abbraccia un anziano di Valdengo e gli strappa la collanina d'oro

Un grave episodio di cronaca si è verificato nella giornata di ieri, 6 luglio, nei pressi del cimitero di Valdengo.

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 90 anni stava passeggiando per le vie del paese quando, all’improvviso, sarebbe stato avvicinato da una donna che, con il pretesto di un gesto affettuoso, lo avrebbe abbracciato.

In pochi istanti, la stessa sarebbe riuscita a sfilargli la collanina d'oro che portava al collo per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un'autovettura.

Sull'episodio sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei militari dell’Arma per ricostruire l'esatta dinamica e risalire all'identità della presunta responsabile.

Sembra che un analogo episodio si sia verificato qualche giorno prima ma, in quel caso, il tentativo di furto non sarebbe andato a segno.

Da qui l’appello delle forze dell’ordine a prestare la massima attenzione, specialmente di fronte a sconosciuti che si avvicinano con richieste insolite.