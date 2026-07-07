Luca Stecchi premiato al Concorso Internazionale "Liriche e Storie da Capri" 2026

Nuovo e prestigioso riconoscimento per il poeta biellese Luca Stecchi, che si è distinto al Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa "Liriche e Storie da Capri" 2026, organizzato da Annalena Cimino, presidente del Premio, con il patrocinio del Cenacolo Letterario Italiano e dedicato alla memoria di Antonio Cimino.

La giuria, presieduta da Antonio Baraccato, ha conferito a Luca Stecchi una Pergamena Speciale della Giuria per la lirica "Siamo figli di questa stessa luna", un'opera che negli anni ha saputo raccogliere importanti consensi per il suo intenso messaggio di pace, fratellanza e solidarietà. Il componimento, dedicato alle vittime della guerra in Ucraina, invita a riflettere sui valori universali che accomunano tutti gli esseri umani, al di là di ogni confine, ricordando come la luna illumini indistintamente ogni popolo e ogni nazione.

Si tratta di un ulteriore traguardo nel percorso artistico dell'autore, già insignito di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra questi spiccano la Menzione di Merito ottenuta dalla stessa poesia al Concorso Internazionale "Parole in Fuga" e il significativo apprezzamento ricevuto dalla Segreteria di Stato Vaticana e da Papa Francesco, a testimonianza del valore umano e civile del messaggio espresso nei suoi versi.

Il riconoscimento ottenuto a Capri conferma ancora una volta la capacità di Luca Stecchi di trasformare la poesia in uno strumento di dialogo, sensibilizzazione e speranza, facendo della parola un ponte tra culture, popoli e generazioni. Un premio che valorizza non solo la qualità letteraria della lirica, ma anche il suo profondo significato etico e sociale, in un momento storico in cui il richiamo alla pace assume un'importanza sempre più universale.