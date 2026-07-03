Equipe Vitesse, equipaggi in gara al Rally di Castiglione e al Trofeo Giovanni Bracco

Settimane intense per Equipe Vitesse che sarà della partita anche questo weekend con Nicolò Bottega, che inanella così la terza gara consecutiva nel giro di 3 settimane: sarà al via infatti della 10° edizione del Rally di Castiglione, valida per il CRZ di prima zona a fianco del giovane Gioele Galasso Poletto sulla Renault Clio Rally 5, classe che conterà ben 15 partenti.

8 le prove in programma per circa 64 km cronometrati sulle veloci e insidiose strade torinesi.

Si ritorna anche con la regolarità, precisamente al "Trofeo Giovanni Bracco", secondo appuntamento del Challenge Aci Biella con partenza e arrivo a Sordevolo, con Luca Florio che, dopo la bella prestazione al Lana Storico, ritrova la Toyota Celica Gt Four con a fianco la compagna Nadia Giardino mentre Roberto Giachetti e Roberto Pedriali saranno al via con la Abarth 595 Competizione.