MTB, Rive Rosse protagoniste a Rosta: giovani biker alla Challenge Piemonte FOTO

Domenica 28 giugno si è disputata a Rosta la settima prova della Challenge Piemonte di Cross Country riservata ai Giovanissimi, organizzata dalla Ciclistica Rostese. Una giornata particolarmente impegnativa per gli atleti, chiamati a confrontarsi con temperature elevate che hanno reso la competizione ancora più difficile.

Proprio a causa del caldo intenso, il programma di gara è stato anticipato di mezz’ora, riducendo il tempo a disposizione per provare il tracciato. Dopo la partenza della categoria PG, sono scesi subito in pista i G6, per poi proseguire a scalare fino ai G1, nel tentativo di limitare il più possibile gli effetti delle alte temperature sui giovani biker.

I ragazzi delle Rive Rosse hanno affrontato percorsi differenti in base alla categoria, tutti caratterizzati da un tracciato tecnico, lungo e selettivo. Nonostante il caldo, la stanchezza e il naturale nervosismo che una prova simile poteva comportare, i giovani atleti hanno dimostrato maturità, concentrazione e determinazione, affrontando ogni gara con intelligenza e senza mai perdere lucidità.

Ancora una volta il Racing Team Rive Rosse si è distinto non solo per gli ottimi risultati ottenuti, ma anche per l’atteggiamento esemplare dei propri ragazzi, frutto del costante lavoro svolto durante gli allenamenti e della crescita tecnica del gruppo. Oltre agli eccellenti piazzamenti individuali, la squadra ha conquistato una splendida seconda posizione nella classifica di giornata, mantenendo così il primo posto nella graduatoria generale.

A rendere ancora più speciale la giornata è arrivata anche un’altra bella notizia: il compagno di squadra Giovanni Dal Ben, categoria Esordienti secondo anno, ha conquistato il titolo di Campione Italiano. Un successo accolto con entusiasmo da tutti i giovani atleti del team, orgogliosi del prestigioso traguardo raggiunto dal loro compagno, capace di regalare un sorriso e una motivazione in più a tutto il gruppo in una giornata resa complicata dal caldo.

Un sentito ringraziamento va agli allenatori, che anche in queste settimane segnate da temperature elevate hanno continuato a seguire e preparare i ragazzi con grande professionalità, curandone la crescita tecnica e sportiva. Un grazie speciale anche ai genitori, che per tutta la durata della manifestazione, dalla mattina fino al primo pomeriggio, sono rimasti al fianco dei propri figli, sostenendoli, aiutandoli ad affrontare il caldo e offrendo loro un prezioso supporto morale.

Le Rive Rosse confermano così spirito di squadra, passione e valori che contraddistinguono il team, guardando con entusiasmo ai prossimi appuntamenti della stagione.

Ma non finisce qui. Prosegue infatti con risultati incoraggianti anche la stagione di Leonardo Mattiazzo, giovane portacolori del Rive Rosse Racing Team, impegnato nel Campionato Piemontese Mini Enduro.

Nella prova disputata domenica 28 giugno sulle colline astigiane, organizzata dalla Mad Wheels ASD, Leonardo ha chiuso con un ottimo 15° posto assoluto e 5° di categoria, nonostante avesse avuto la possibilità di effettuare una sola ricognizione del percorso prima della gara.

Per il Rive Rosse Racing Team il risultato ottenuto conferma la bontà del lavoro svolto con i giovani, puntando su una preparazione completa che integra discipline diverse con l’obiettivo di formare atleti sempre più versatili e competitivi.

Classifiche

G6

Amelia Toniolo P7

Matteo Masieri P9

Ludovico Milesi P18

G5

Leonardo Zumella P3

Leonardo Dalla Vecchia P4

G4

Tommaso Mersi P1

Pietro Vercelloni P7

Pietro Benanchietti P13

G3

Alberto Fois P4

G2

Giorgio Benanchietti P1

G1

Agata Toniolo P1

PG

Lorenzo Mersi