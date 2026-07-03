TeamVolley, Margherita Rege promossa in prima squadra

Dopo Aurora Boggiani, un altro prodotto del vivaio di Lessona è stato inserito nel roster 2026/27 della prima squadra biancoblù.

Il TeamVolley è lieto di annunciare la promozione di Margherita REGE, giovanissimo libero che ha già avuto modo di debuttare in Serie B2 nazionale durante lo scorso mese di marzo, in occasione del match casalingo contro il fortissimo Volley Network’s.

Anno di nascita? 2011. Nel corso della sua carriera Margherita ha saputo adattarsi da banda a libero, ruolo nel quale si è presto distinta meritandosi anche una convocazione nel Club Piemonte.

Queste le sue parole: «Quella di giocare in Serie B2 rappresenta per me una grande opportunità e ringrazio lo staff tecnico per avermela proposta. Sono consapevole di aver lavorato duramente in questi anni, ma anche di aver ancora ampi margini di miglioramento. Occorrerà focalizzarsi ulteriormente sul mio carattere: devo imparare a gestire le situazioni di difficoltà che mi si pongono davanti. Ho iniziato a giocare a pallavolo grazie a mio fratello, che pratica pure lui questo bellissimo sport e che nel tempo mi ha trasmesso la sua passione. Lui sarà sempre il mio punto di riferimento. Durante la mia carriera molti allenatori mi hanno aiutata a crescere e a migliorare, però devo ringraziare anche le varie compagne che mi hanno supportata nei momenti complicati. Il feeling nello spogliatoio è un elemento essenziale: non deve mai mancare».

A congratularsi con lei è il direttore sportivo Marco MOTTO: «Margherita ha completato la sua trafila nel nostro settore giovanile. Dopo attenta valutazione, lo staff l’ha ritenuta pronta per essere integrata nel roster della prima squadra nel suo ruolo di libero. Di sicuro è attesa da una bella e difficile prova, ma lei la affronterà nel migliore dei modi: con il massimo impegno e la massima attenzione. I nostri tecnici la aiuteranno e noi siamo certi che saprà cogliere al volo questa opportunità per crescere ulteriormente. Benvenuta nella “pallavolo dei grandi”!».