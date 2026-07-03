Biella Motor Team, grandi soddisfazioni nella gara di casa FOTO

La quindicesima edizione del Rally Lana Storico è andata in archivio regalando intense emozioni alla Biella Motor Team, presente all’appuntamento casalingo del Campionato Italiano Rally Auto Storiche con una pattuglia numerosa e competitiva. La scuderia ha raccolto risultati di rilievo, pur dovendo fare i conti anche con alcuni ritiri.

Spicca l’ottima prestazione del navigatore Matteo Zanetti, che sul sedile di destra della BMW M3 condotta dal forte pilota lucchese Mauro Lenci ha conquistato il sedicesimo posto assoluto e la sesta piazza nel 4° Raggruppamento. A seguire, nella generale, si è messo in evidenza anche l’altro navigatore Paolo Ferraris, che insieme a Luca Ferrero ha portato la Ford Sierra Cosworth fino al ventiseiesimo posto assoluto e al terzo di classe, subito davanti a Luciano Tarabbo e Marco Romanello, quarti di classe a bordo di una Peugeot 205 GTI 1.9.

Nel 2° Raggruppamento Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini hanno brillato sulla Porsche 911 RSR, con la quale l’equipaggio ha conquistato la ventinovesima posizione assoluta nella classifica generale, impreziosita dal quinto posto di classe. Subito dietro di loro, nella generale, Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino che, sfruttando al meglio la loro Opel Ascona B del 3° Raggruppamento, hanno chiuso terzi di classe. Buone notizie anche per la Porsche 911 SC di Franco Vasino e Pamela Mirani, che ha terminato la gara in trentacinquesima posizione assoluta e quinta di classe. Alle loro spalle Andrea Perla e Domenico Saltarella che, al volante della Peugeot 205 Rallye di 1.300 cc del 4° Raggruppamento, hanno vinto la classe con una prova di grande spessore.

L’equipaggio composto da Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto ha condotto con regolarità la Opel Corsa 1.6 8V, conquistando il quarantatreesimo posto nella graduatoria generale e la seconda posizione di classe. Buona prestazione anche per Ludovico Ollio e Alberto Minacci, che hanno tagliato il traguardo in quarantottesima posizione con la Peugeot 205 Rallye, centrando il terzo posto di classe. Hanno concluso la propria fatica sulle strade biellesi, con la Peugeot 309 GTI 16V, anche Primino Clerico ed Enrico Friaglia, cinquantaduesimi assoluti e noni di classe.

Quattro posizioni più indietro si sono classificati Andrea Ottoni e Martina Cocquio, riusciti a portare al traguardo la loro Peugeot 205 GTI 1.9 in decima posizione di classe. Un plauso particolare va infine a Flora Ramella Ratin e Romina Saracco che, oltre a centrare l’obiettivo del traguardo in sessantesima posizione sulla Peugeot 205 GTI 1.6, hanno vinto la classifica Femminile, dando spazio anche al valore della solidarietà: l’equipaggio ha infatti corso per sensibilizzare pubblico e appassionati sulla ricerca contro le malattie con cui stanno combattendo.

La selettività del Rally Lana Storico ha però presentato il conto a diversi portacolori del sodalizio biellese, costretti alla resa prima del tempo. Nel 4° Raggruppamento non sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi Luca Ferraris e Martina Fiori, su Peugeot 205 GTI, fermatisi nel corso della seconda prova; destino condiviso, nella stessa PS, dalla Lancia Delta Integrale 16V di Michele Andolina e Leo Moro e dalla BMW M3 di Ivo e Sarah Frattini. Nel corso della quinta speciale si è invece interrotta la corsa della Ford Escort 1.6 XR3 di Michele Pavan e Cristian Coggiola. Nel 3° Raggruppamento alcuni problemi hanno fermato la Porsche 911 SC di Luca Valle e Cristiana Bertoglio, così come l’Autobianchi A112 Abarth di Alberto Corsi e Lorena Mirone, la cui avventura si è conclusa nella sesta prova. Nel 2° Raggruppamento, stop prematuro già nella prima prova speciale per la Porsche 911 RSR di Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo.

Note molto positive sono arrivate invece dalla gara riservata alle vetture Classiche, dove la Biella Motor Team ha celebrato il successo assoluto. Al rientro dopo diversi anni di assenza dai campi di gara, l’ex pilota ufficiale Subaru e Seat e vincitore del Rallye Monte-Carlo 1997, Piero Liatti, in coppia con Carlo Cassina, ha dominato la categoria a bordo della Subaru Impreza WRX, facendo segnare un tempo complessivo di assoluto rilievo, che lo avrebbe virtualmente collocato a ridosso del podio assoluto dell’intero rally. Nella stessa categoria si registra, invece, il ritiro sulla terza prova per la Mitsubishi Lancer Evo VI del presidente della scuderia Claudio Bergo, navigato da Maurizio Trombini.

A completare lo spessore della spedizione biellese va menzionata la presenza dell’equipaggio Scatà-Romerio nella gara di regolarità a media 60, capace di richiamare l’attenzione del pubblico di casa con il fascino intramontabile della Lancia Delta Integrale 16V.

Nello stesso weekend Giovanni ed Elio Baldi erano impegnati nello Slalom Bubbio-Cassinasco, nelle Langhe, nella gara per auto storiche. Il primo, con la Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ha chiuso ottavo assoluto e secondo di classe; decimo nella generale e terzo di classe Elio, al volante di una Fiat 131 Abarth.