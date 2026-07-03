Biellese in eBike, allenamento impegnativo tra Burcina, Oropa e Valle Cervo FOTO

Biellese in eBike, allenamento impegnativo tra Burcina, Oropa e Valle Cervo

In vista dei prossimi appuntamenti di cicloalpinismo, che a causa di Stefano, l'ideatore, stanno diventando sempre più impegnativi, abbiamo dedicato una giornata all'allenamento sulle montagne dietro casa.

Il giro, piuttosto semplice dal punto di vista tecnico e che non prevede "spintage" o "portage", è comunque fisicamente impegnativo, specie se le assistenze sono mantenute volutamente al minimo possibile.

Lasciata Biella, il "riscaldamento" si snoda sulla Burcina per proseguire sul sentiero del Trenino. Ma è oltre Oropa che si inizia a faticare sul serio. La salita prima dalla Pissa e poi sulla Busancano (ora un biliardo o se preferite un'autostrata sterrata) portano con facilità (si fa per dire) al Savoia e al Lago del Mucrone. Scendiamo per lo stesso tracciato per proseguire poi per la Galleria di Rosazza.

Sul lato Valle Cervo iniziamo la discesa. Un piacevolissimo incontro con Mattia di @biellaridingmtb che come noi si prodiga per la promozione del territorio (seguitelo su Instagram).

La strada che scende in citta è interrotta per lavori nella zona dell'Asmara il che ci obbliga a deviare sull'altro lato della valle e attraversare la sempre splendida Bursch.

Chiudiamo 58,51 km 1.859 m D+ in 4h02 (pedalate)

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...NON COSTA NULLA!! (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi)

Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.