Rally & Co pronta alla sfida sulle strade di Castiglione FOTO

La 10ª edizione del Rally di Castiglione Torinese, in programma sabato e domenica e valida per il Campionato di 1ª Zona, vedrà al via anche la Rally & Co, presente con due equipaggi e un navigatore di comprovata esperienza.

Sono otto le prove speciali previste, per un totale di 64 chilometri cronometrati, con partenza e arrivo a Castiglione Torinese e parco assistenza a Settimo Torinese.

Con il numero 56, sulla Mini Cooper S Racing Start Plus, ci sarà la famiglia Di Martino, con Massimiliano alla guida ed Emanuele alle note. Poco più indietro, con il numero 59 sulle portiere della Renault Clio Williams, Michele Griffa e Paolo Ciscato cercheranno di inserirsi nella battaglia della classe N3.

Giuliano Santi, navigatore della scuderia biellese ormai vicino al traguardo delle 500 gare disputate, affiancherà invece Alessandro Colombo sulla Renault Clio Rally5 numero 41.