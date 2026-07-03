Calcio, la Biellese riparte da tredici conferme

La Biellese 1902 guarda alla stagione 2026/27 puntando su continuità e identità. Saranno infatti tredici i protagonisti dell’ultimo campionato a vestire ancora la maglia a strisce bianconere, con ulteriori conferme che potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane.
Faranno parte della rosa 26/27 a disposizione di mister Luca Prina: Stefano Beltrame, Costanzo Bottone, Daniele Brancato, Giuseppe Colletta, Riccardo De Mori, Facundo Di Cesare, Davide Facchetti, Alessandro Ghisleri, Giovanni Graziano, Simone Menabò, Nicolò Pavan, Soufiane Sekka e Vittorio Tomasino.
La tempestività con cui sono stati raggiunti gli accordi con i giocatori non ancora sotto contratto, in linea con quanto avvenuto nelle ultime stagioni, rafforza il consolidato legame tra il gruppo, il club e l’intera comunità bianconera.
La società prosegue ora il lavoro di completamento della rosa, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2026/27 con un organico sempre più competitivo.