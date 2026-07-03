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Calcio | 03 luglio 2026, 10:40

Calcio, la Biellese riparte da tredici conferme

Al via la stagione 2026/27: continuità e identità guidano la costruzione della rosa a disposizione di mister Luca Prina.

Calcio, la Biellese riparte da tredici conferme

Calcio, la Biellese riparte da tredici conferme

La Biellese 1902 guarda alla stagione 2026/27 puntando su continuità e identità. Saranno infatti tredici i protagonisti dell’ultimo campionato a vestire ancora la maglia a strisce bianconere, con ulteriori conferme che potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. 

Faranno parte della rosa 26/27 a disposizione di mister Luca Prina: Stefano Beltrame, Costanzo Bottone, Daniele Brancato, Giuseppe Colletta, Riccardo De Mori, Facundo Di Cesare, Davide Facchetti, Alessandro Ghisleri, Giovanni Graziano, Simone Menabò, Nicolò Pavan, Soufiane Sekka e Vittorio Tomasino. 

La tempestività con cui sono stati raggiunti gli accordi con i giocatori non ancora sotto contratto, in linea con quanto avvenuto nelle ultime stagioni, rafforza il consolidato legame tra il gruppo, il club e l’intera comunità bianconera. 

La società prosegue ora il lavoro di completamento della rosa, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2026/27 con un organico sempre più competitivo.

c. s. Biellese 1902 g. c.

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