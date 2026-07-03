Valdigne Triathlon Valdengo, ancora spettacolari risultati in Italia e in Europa FOTO

Domenica 28 giugno si sono disputati, a Napoli, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Aquathlon Classico (2,5km corsa, 1.000m nuoto, 2,5km corsa), in gara per Valdigne Triathlon ben 17 atleti che hanno affrontato la lunghissima trasferta. Spettacolare la location della gara sul Lungo Mare Caracciolo a poca distanza da Castel dell’Ovo, ottima l’organizzazione di ASD Emmevi Napoli Triathlon con la collaborazione della Federazione Italiana e del Comitato campano del Triathlon.

Tra i maschi gara strepitosa per Marco Ratto, bronzo assoluto e oro S2, grande prestazione per Nicola Zorcolo protagonista di un “crescendo rossiniano” che lo ha portato al 6° posto assoluto e all’argento S2, ancora una gara top per il Direttore Tecnico verde-turchese-oro Thomas Previtali, 8° assoluto e bronzo S2 (in un podio S2 tutto Valdigne Triathlon!), fantastica la gara di Giacomo Frassati, 11° assoluto e oro Junior, molto buona la gara di Davide Lampe, 18° assoluto. Completano il successo del Team: Matteo Salvadorini, 40° assoluto e Michele Vanzi all’ennesimo oro tra gli M8.

Nella gara femminile una solidissima ed in continua crescita Erica Maculan conquista uno splendido e meritato bronzo assoluto e l’argento S2, per lei di assoluto rilievo le frazioni podistiche. Molto bene tra le S1-U23 Costanza Antoniotti che, nonostante un problema ad un piede, chiude 6° assoluta e bronzo S1 a pochi secondi dall’oro.

Decisamente positive le prove di Rachele Laschi, 9° (per lei ottime le run), Laura Ceddia, 10° (anche lei protagonista nelle frazioni podistiche), Alice Ventre, 11°, ottimo oro YB e Zoe Orsolini, 14° assoluta. Ennesimi successi di categoria per Alessandra Degiugno, oro M4 (per lei si tratta del 5° Titolo Italiano Consecutivo) e Rossella Carletti, oro M7 (3° Titolo consecutivo). Buon piazzamento tra le tante S3 per Federica Stangalino, 10^.

Con questa ottima performance complessiva Valdigne Triathlon passa decisamente in testa al Circuito Nazionale di Aquathlon e mantiene un significativo 2° posto provvisorio nel Campionato Italiano di Società.

Sabato 27 giugno si è disputata a Wels in Austria la prova di Europe Triathlon Cup, gara dall’elevato tasso tecnico. Buone le gare delle portacolori azzurre e di Valdigne Triathlon Carlotta Bonacina e Claudia Paladini che hanno conquistato rispettivamente il 18° e 19° posto.

Sabato 27 giugno e domenica 29 giugno in Ungheria a Tiszaújváros si è disputata la gara di World Cup, suddivisa in Semifinali (sabato) e Finali a qualificazione (domenica), entrambe le prove erano su distanza Sprint. Con i colori azzurri, ottima gara in semifinale per Carlotta Missaglia, in finale l’Atleta Azzurra di Valdigne Triathlon Valdengo, ha sfoderato una prestazione di altissimo livello tecnico, conquistando uno splendido 7° posto nella rassegna mondiale.

A Mignano (PC), domenica 28 giugno è andata in scena la 6° edizione del Triathlon Sprint del Lago di Mignano con l’organizzazione collaudata di Piacenza Sport sotto la regia di Stefano Bettini. Grandi soddisfazioni per gli atleti in verde-turchese-oro, doppietta al maschile dove con due gare di altissimo livello Edoardo Mazzucco e Nicolò Fontana hanno conquistato il 1° e 2° posto assoluto, completa il successo del Team Gabriele Verdoja con il 10° posto M1.

A Cesate sabato 27 giugno si è disputato il Triathlon Promozionale Kids, debutto nella categoria Cuccioli per Moaad Darifi, con un ottimo 2° posto.

A Lovere, sempre domenica 28 giugno, si è disputato il Classico Tri Medio e il “37.2”, nel Medio Femminile ancora una prova di grande rilievo per Matilde Salati, argento assoluto, al maschile bella gara di Alessandro Cazzaniga, 13° assoluto. Nella gara “37.2” 7° posto tra gli S4 per Alessandro Repetto.

Ora gli Atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per i Campionati Italiani Giovanili e Under23 a Lovadina di Spresiano (TV) il prossimo fine settimana.