Castellengo, applausi per la Banda Musicale di Mottalciata e Castellengo alla festa patronale VIDEO

Grande partecipazione e tanti applausi domenica 28 giugno a Castellengo, dove l'anfiteatro naturale antistante la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ha ospitato il concerto della Banda Musicale di Mottalciata e Castellengo, inserito nel programma della festa patronale.

La formazione ha proposto un repertorio brillante e originale, spaziando tra alcuni dei più grandi successi della musica italiana contemporanea, ormai entrati a pieno titolo tra i classici. In scaletta brani di artisti come Mina, Gianni Morandi, i Nomadi e i Pooh, che hanno conquistato il pubblico presente, riportando alla memoria anche gli apprezzati eventi musicali organizzati negli anni Novanta dalla Pro Loco di Castellengo.

Prima dell'inizio del concerto sono intervenuti con un saluto il parroco don Alberto Boschetto, Magda Zago, presidente dell'Associazione Intorno al Castello e presente anche in rappresentanza del Comune di Cossato, e il sindaco di Mottalciata, Teresa Ottino.