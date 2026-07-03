 / CRONACA

CRONACA | 03 luglio 2026, 17:00

4 incidenti sulle strade del Biellese, 2 persone ferite portate in ospedale

Sinistri nei comuni di Crevacuore, Occhieppo Superiore, Pray e Valdengo.

4 incidenti sulle strade del Biellese, 2 persone ferite portate in ospedale (foto di repertorio)

4 incidenti sulle strade del Biellese, 2 persone ferite portate in ospedale (foto di repertorio)

4 incidenti stradali, con due persone trasportate in ospedale per le cure del caso. È il bilancio della giornata di ieri, 2 luglio, sulle strade del Biellese. 

A Crevacuore si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, con un centauro di 59 anni accompagnato al nosocomio di Borgosesia per gli accertamenti di rito. 

Sinistro con feriti anche a Occhieppo Superiore, dove sono rimasti coinvolte una bicicletta e una moto. In questo caso, è stata soccorsa una donna di 64 anni, subito assistita dal personale sanitario del 118. 

Nessuna conseguenza grave, invece, negli altri incidenti tra auto, avvenuti nei comuni di Valdengo e Pray.

In tutti i casi, sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore