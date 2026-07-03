4 incidenti sulle strade del Biellese, 2 persone ferite portate in ospedale

4 incidenti stradali, con due persone trasportate in ospedale per le cure del caso. È il bilancio della giornata di ieri, 2 luglio, sulle strade del Biellese.

A Crevacuore si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, con un centauro di 59 anni accompagnato al nosocomio di Borgosesia per gli accertamenti di rito.

Sinistro con feriti anche a Occhieppo Superiore, dove sono rimasti coinvolte una bicicletta e una moto. In questo caso, è stata soccorsa una donna di 64 anni, subito assistita dal personale sanitario del 118.

Nessuna conseguenza grave, invece, negli altri incidenti tra auto, avvenuti nei comuni di Valdengo e Pray.

In tutti i casi, sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.