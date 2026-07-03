A.A.A. cercasi Tutor d’aula, a Città Studi nasce una nuova comunità per i futuri maestri e maestre FOTO

Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Auditorium di Città Studi Biella il primo evento organizzato dal Coordinamento tra tirocinio, laboratori e insegnamenti – istituito dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino attivo nella sede di Biella – in stretta collaborazione con la stessa Città Studi. L’incontro, dal titolo emblematico: "A.A.A. cercasi Tutor d'aula", ha visto la partecipazione di un centinaio di maestre e maestri, sia tutor già attivi sia aspiranti tali, uniti dall'obiettivo di approfondire una figura centrale per la crescita dei futuri docenti e per lo sviluppo formativo del territorio.

L'apertura dell'evento ha visto un momento di forte condivisione istituzionale grazie al collegamento a distanza del Vicerettore alla Didattica dell'Università di Torino, Matteo Milani. Pur non avendo potuto partecipare di persona, il Vicerettore ha voluto portare il suo saluto a tutta la platea, esprimendo parole di entusiasmo per la realtà biellese: "Vi ringrazio per l’organizzazione di questa importante iniziativa, che evidenzia il forte radicamento dell’Università di Torino nel territorio biellese, anche in virtù della preziosa collaborazione con Città Studi. Mi piace sottolineare in particolare la stretta interazione tra il Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria e il mondo della Scuola: il progetto rappresenta un’occasione di trasferimento di conoscenze e di esperienze molto significativo per la nostra comunità studentesca".

Il cammino che ha portato a questo evento affonda le radici nell'autunno del 2025, quando il Corso di Laurea ha avviato una revisione del proprio regolamento sul tirocinio. In quell'occasione, è stato introdotto l’articolo 4 con il quale si è istituito un coordinamento permanente tra tirocinio, laboratori e insegnamenti, che opera strategicamente con la Rete SBIR (Scuole Biellesi In Rete che raggruppa le scuole del territorio). Da questo coordinamento ha preso vita una vera e propria comunità: un ecosistema in cui i maestri e le maestre di oggi possono accompagnare i futuri maestri e le future maestre, condividendo una visione comune e ambiziosa: creare un sistema formativo per generare un impatto reale sulla società. L'orizzonte condiviso è quello di realizzare, tutti insieme, un grande progetto collettivo per programmare attività a lungo termine concrete e utili al territorio biellese.

All'incontro ha preso parte il Presidente di Città Studi Biella, Ermanno Rondi, che ha espresso grande orgoglio per l'iniziativa, sottolineando la centralità del Campus nell'ospitare e promuovere percorsi formativi di così alto valore sociale: "Il ruolo dei maestri e delle maestre non è semplicemente educativo, ma è strutturale e fondamentale per la tenuta e l'evoluzione della nostra intera società. Chi forma i bambini di oggi sta, di fatto, disegnando il mondo di domani. Come Città Studi siamo fieri di essere il luogo in cui questa nuova comunità mette le radici, confermando il nostro polo universitario come un punto di riferimento non solo per l'alta formazione, ma per lo sviluppo civile e culturale del territorio biellese".

L'evento ha rappresentato un momento cruciale per declinare la cosiddetta "Terza Missione" dell'Università, ovvero l'impegno degli atenei a diffondere e radicare nel tessuto sociale e territoriale le conoscenze sviluppate in ambito accademico.

"Questo evento ne è una testimonianza tangibile", ha evidenziato la Vice Direttrice alla Terza Missione del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) Tanja Cerruti durante il suo intervento. "Oggi mettiamo al centro la scuola, un’istituzione fondamentale il cui ruolo è solennemente riconosciuto dalla nostra Costituzione, sia per la formazione dei singoli individui, sia per la crescita di un intero popolo. È lì infatti che viene plasmata la società del domani, non solo con la trasmissione di nozioni e competenze, ma anche attraverso le buone prassi e i comportamenti sviluppati tra i banchi”.

La sfida lanciata da Biella non si esaurisce nella giornata di oggi, ma richiede uno sguardo lungimirante. "Non possiamo limitarci a gestire il presente – ha sottolineato Sara Nosari, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria –, dobbiamo lavorare insieme per formare maestre e maestri con uno sguardo prospettico, capace di affrontare i cambiamenti ma soprattutto di immaginarli. La scuola è e resta la chiave per una società migliore”.

Questo incontro è stato solo il primo passo di un percorso strutturato: sono già in programma nuovi momenti di riflessione e confronto per proseguire il cammino comune. L'obiettivo prioritario resta quello di individuare persone motivate e pronte a mettersi in gioco, per far crescere, fiorire e consolidare questa neonata comunità.

Per ulteriori informazioni: 015 8551110 | unibiella@cittastudi.org