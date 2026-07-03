Mongrando, chiude la biblioteca per lavori di sistemazione e rinnovamento degli spazi

La Biblioteca Comunale di Mongrando si rinnova per la comunità. Dal prossimo 13 luglio al 4 ottobre 2026 resterà chiusa per consentire una serie di lavori, come riportato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno.

“Per noi la Biblioteca non è soltanto un luogo dove prendere in prestito un libro ma uno spazio di incontro, crescita, cultura e condivisione – si legge nella nota del Comune - Un presidio importante per bambini, ragazzi, famiglie e per tutti coloro che credono nel valore della lettura e della conoscenza. Per questo abbiamo scelto di investire nella sua manutenzione straordinaria: un intervento necessario per renderla sempre più accogliente, funzionale e attrattiva, capace di rispondere ai bisogni della comunità di oggi e domani. Nel periodo di chiusura verranno realizzati interventi di sistemazione e rinnovamento degli spazi. Nel frattempo sarà comunque possibile riconsegnare i libri in prestito presso l’Ufficio Istruzione del Comune. Crediamo fortemente che investire nella cultura significhi investire nelle persone. E noi vogliamo continuare a farlo, con impegno, visione e con il supporto di chi ogni giorno si mette a disposizione della comunità”.