Rhythmic School a Rimini: due titoli italiani e sei podi alle finali nazionali FOTO

Rhythmic School a Rimini: due titoli italiani e sei podi alle finali nazionali

Si è conclusa nei padiglioni della Fiera di Rimini la Ginnastica in Festa FGI – Finali nazionali Summer Edition 2026, manifestazione che, dopo nove giorni di gare, ha visto la partecipazione di migliaia di atlete e atleti in rappresentanza della quasi totalità delle associazioni italiane impegnate nelle diverse specialità della ginnastica. Nel corso dell’evento sono stati assegnati i titoli italiani delle varie categorie.

A rappresentare i colori blu-fuxia della Rhythmic School sono state undici ginnaste, partite alla volta della Romagna dopo le qualificazioni. In alcune categorie si sono confrontate più di duecento atlete, ma tutte le RSgirls sono riuscite a ottenere il pass per le finalissime, riservate alle prime dieci classificate.

La prima a scendere in pedana è stata Martina Brocchi, nella categoria LE J1, anno 2012. Alla sua prima esperienza nella massima categoria del programma Silver, ha eseguito gli esercizi al cerchio, entrando in finale con l’ottavo punteggio, e alle clavette, dove ha chiuso al diciannovesimo posto. Il giorno successivo, nella finale a dieci, con i punteggi azzerati, Martina si è classificata nona.

Nella categoria LD J2, anno 2011, ha gareggiato Iris Marchesi, impegnata con palla e cerchio. Proprio al cerchio ha conquistato l’accesso alla finale, classificandosi poi undicesima nella prova a tredici, disputata per la presenza di atlete a pari merito al decimo posto.

È stata quindi la volta della categoria LC1 A4, anno 2014, con Ginevra Romanini in gara a cerchio e fune. Con l’attrezzo morbido ha ottenuto l’accesso alla finale con l’ottavo punteggio. Nella giornata successiva, grazie a un’ottima prestazione, ha raggiunto il quarto posto, a soli 25 millesimi dal podio.

A seguire è scesa in pedana Ginevra Lanza, nella categoria LC1 J1, anno 2012, con esercizi a cerchio e clavette. Nell’attrezzo doppio si è qualificata con il settimo punteggio. In finale ha poi offerto una prova di alto livello, conquistando il secondo posto e una splendida medaglia d’argento.

Tra le LC1 J2, anno 2011, ha gareggiato Alice Cola, che ha chiuso tredicesima all round e ventesima al cerchio. Alla palla ha raggiunto la finale con il sesto punteggio, poi diventato settimo nella prova del giorno successivo.

Nella categoria LC2 J1, anno 2012, erano due le RSgirls in gara. Ginevra Viana, impegnata a clavette e nastro, si è qualificata con l’ottavo punteggio al nastro, concludendo poi al nono posto nella finale del giorno seguente. Ginevra Segatto, in gara con nastro e fune, ha ottenuto con quest’ultimo attrezzo il secondo punteggio in qualificazione, confermandosi anche in finale grazie a un’ottima prova che le è valsa una brillante medaglia d’argento, a un soffio dal titolo nazionale.

Anche nella categoria LC1 S2, anno 2009, la Rhythmic School ha schierato due atlete: Giorgia Maria Bonifacio e Ilaria Giabardo. Entrambe si sono confermate ai vertici delle classifiche all round, rispettivamente settima e dodicesima, distinguendosi anche nei singoli attrezzi. Giabardo ha raggiunto la finale con il secondo punteggio al nastro e l’ottavo alle clavette, mentre Bonifacio è risultata seconda al cerchio. Nella finale del giorno successivo, Bonifacio, con un’esibizione superba al cerchio, ha conquistato il primo posto e il titolo di campionessa d’Italia. Giabardo ha invece ottenuto la medaglia d’argento alle clavette e ha chiuso quinta nella specialità nastro.

Nelle ultime giornate di competizione sono scese in pedana le sorelle Adamo. Alyssa ha gareggiato nella categoria LB2 J2, anno 2011, eseguendo gli esercizi a palla e nastro, dove si è classificata rispettivamente al primo e al sesto posto nelle qualificazioni, chiudendo quinta all round. In finale ha confermato l’ottimo livello delle sue prove, conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa d’Italia alla palla. Al nastro ha migliorato la propria posizione, raggiungendo il quarto posto finale.

L’undicesima RSgirl in gara è stata Andrea Viola Adamo, nella categoria LB1 A3, anno 2015. La sua categoria contava 238 atlete. Sicura e determinata, si è esibita alla palla, ottenendo il sedicesimo posto, e alle clavette, dove ha conquistato il quinto punteggio e l’accesso alla finale. Nella finalissima ha ulteriormente migliorato la propria prova, salendo sul podio con uno splendido terzo posto e la medaglia di bronzo.

Ad accompagnare e dirigere le ginnaste in campo gara sono state le allenatrici Arianna Prete, Mariia Nikitchuk e Giada Vitale, mentre la direttrice tecnica Tatiana Shpilevaya ha seguito la competizione da remoto.

Il commento sui risultati della trasferta riminese è affidato al presidente societario Carlo Vineis: «I numeri e la qualità delle ginnaste presenti all’evento nazionale FGI aumentano ogni anno, per cui è sempre più difficile raggiungere le posizioni di vertice. Meritano quindi tantissimi complimenti le nostre atlete che sono andate a podio, ben sei, ma anche tutte le altre che hanno partecipato e dimostrato l’ottima qualità del lavoro svolto dal nostro staff tecnico, a cui va il merito di tanti risultati. Motivo di particolare orgoglio, in questa edizione, è essere riusciti a portare nelle finalissime tutte le atlete che abbiamo presentato in gara: ben undici ginnaste. Un ringraziamento particolare va anche alle famiglie delle atlete, che le supportano, non senza sacrificio, e che sono il vero motore della società insieme ai consiglieri del direttivo. Le competizioni del primo semestre, con la FdG Summer Edition 2026, sono terminate – conclude il presidente – ma l’attività agonistica non si ferma e proseguirà per tutta l’estate con la preparazione alle competizioni della seconda parte dell’anno. Prosegue inoltre il Summer Camp 2026 presso il palazzetto dello sport di Candelo, dove tutte le ragazze che amano la ritmica possono continuare il perfezionamento della disciplina in un contesto professionale, sereno e confortevole».