Esulta la FL-MuayThai di Fabio Lavecchia, successi e buone prove nella fase finale della stagione FOTO

Si è conclusa con una serie di importanti successi la stagione agonistica della FL-MuayThai di Fabio Lavecchia. Nei giorni scorsi il gruppo è stato impegnato nell’ultima tappa del campionato a Ciriè, in provincia di Torino. Da mettere in evidenza l’esordio nel contatto pieno di Nelson Tocino e il ritorno sul ring di Gaoussou Konare, atleta ormai esperto della specialità. Da segnalare anche l’ultimo match di Giulio Piva nel contatto leggero, prima del passaggio al full contact nella prossima stagione.

Konare ha vinto con grande autorevolezza il proprio incontro, mentre Tocino si è arreso a un avversario forte ed esperto. "I suoi margini di crescita sono significativi – ha commentato Lavecchia –. Dal punto di vista tecnico ha retto benissimo la sfida. È giovane e può soltanto migliorare. Gaoussou è un atleta di esperienza e di valore, che aiuta tutto il gruppo a crescere. In palestra e sul ring è un esempio positivo e sono certo che si toglierà ancora tante soddisfazioni".

"Avevamo anche altri atleti pronti a salire sul ring – prosegue Lavecchia –. Questa volta non è stato possibile, ma avranno presto l’occasione di dimostrare il loro valore. Sono contento di tutti: salire sul ring è sempre una sfida e il nostro obiettivo è affrontarla nel modo migliore, con preparazione, sicurezza e rispetto dell’avversario. Anche questa volta i ragazzi hanno dimostrato il lavoro svolto in palestra".

Nella categoria 6-8 anni hanno incrociato i guantoni con i pari età Brian Barbera, Anastasia Barbera e Arvin Elshani. Nella categoria “Speranze”, invece, Rayan Salhi ha conquistato il torneo grazie a un’ottima prestazione, frutto dell’impegno e del lavoro svolto durante tutta la stagione. Positivo anche l’esordio nel contatto leggero di Maxim Druc e quello di Corinna Filipetto, da poco entrata a far parte del gruppo. Pur senza conquistare la vittoria, entrambi hanno dimostrato grande generosità, correttezza e un atteggiamento sul ring all’altezza dell’impegno che mettono quotidianamente negli allenamenti.

"È stata un’annata positiva, nella quale siamo cresciuti e migliorati. I numeri parlano per noi – aggiunge Lavecchia –. L’anno prossimo punteremo ad alzare ulteriormente l’asticella, sia in termini di iscritti sia di risultati. Continueremo a investire sul benessere di tutti i componenti del gruppo e sulla crescita sportiva degli agonisti. Più cresce la base, più in alto può arrivare tutta la squadra. Anche durante l’estate non ci fermeremo: gli allenamenti proseguiranno con orari ridotti, perché la continuità è parte della mentalità di chi pratica gli sport da combattimento e rappresenta un elemento fondamentale per continuare a migliorare".

E conclude: "Devo un enorme grazie a mia moglie Borislava Krasteva, che si occupa della parte amministrativa e organizzativa del team. Il suo contributo è stato fondamentale per permettere alla nostra realtà di crescere e arrivare fin qui. Un ringraziamento va anche ad Alessandro Negrello, massaggiatore sportivo che sta completando il percorso di specializzazione nelle ginnastiche preventive e che entrerà ufficialmente a far parte del nostro staff. Da settembre aumenteremo le ore di allenamento, continuando a offrire ai nostri atleti un percorso sempre più completo e di qualità".