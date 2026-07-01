Brc, arriva Matteo Luigi Musajo

Biella Rugby annuncia l’arrivo di Matteo Luigi Musajo, giovane e promettente tallonatore proveniente da Valorugby Emilia.

Nato a Modena il 24 febbraio 2004, Musajo è un atleta di 180 cm per 107 kg, capace di abbinare dinamismo, solidità fisica e qualità tecniche nel gioco degli avanti. Formatosi rugbisticamente nel Modena Rugby, ha proseguito il proprio percorso di crescita all’interno del progetto Valorugby Emilia, una delle realtà di riferimento del rugby italiano, dove ha avuto l’opportunità di allenarsi e confrontarsi quotidianamente con giocatori di alto livello.

Nel suo percorso sportivo spiccano la convocazione al raduno della Nazionale Italiana Under 19 nel 2023, l’esordio in Serie A Élite nella scorsa stagione, oltre alla vittoria della Coppa Italia con Valorugby Emilia. Un bagaglio di esperienze importante per un giocatore ancora molto giovane, ma già abituato a lavorare in contesti altamente competitivi.

Musajo ha spiegato così le motivazioni che lo hanno portato a scegliere Biella Rugby: “L’ambiente mi sembra molto ambizioso e giovane e credo sia il contesto perfetto per migliorare come giocatore e crescere come persona”. Parlando del contributo che intende portare alla squadra, aggiunge: “Penso di poter contribuire alla performance della squadra mettendo a disposizione il mio impegno, la mia determinazione e la voglia di crescere. Per il prossimo anno desidero continuare ad imparare, acquisire maggiore esperienza e dare un contributo sempre più efficace”. Al di fuori del campo, Matteo racconta anche le proprie passioni: “Mi piace trascorrere il tempo libero in compagnia di amici e famiglia, ma amo molto anche viaggiare e stare in mezzo alla natura”.

Grande soddisfazione anche da parte dello staff tecnico gialloverde per l’arrivo del nuovo rinforzo. Niccolò Badocchi, coach degli avanti, commenta così l’ingaggio di Musajo: “È un ragazzo molto giovane che quest’anno era in rosa con Valorugby ed è stato anche in panchina in una delle semifinali. Ce ne hanno parlato benissimo. Dai video che abbiamo visto, è un gran giocatore con la palla in mano e allo stesso tempo è molto, molto fisico. Rappresenta il profilo ideale su cui lavorare per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale e diventare una pedina importante all’interno della nostra squadra”.

Anche il direttore sportivo Corrado Musso sottolinea il valore dell’operazione: “Negli ultimi due anni Matteo ha avuto la possibilità di allenarsi all’interno di una delle realtà migliori del rugby italiano. È un giocatore preparato sia dal punto di vista fisico sia sotto l’aspetto tecnico. Era inserito in una squadra dove trovare spazio sarebbe stato difficile per chiunque, ma crediamo molto nelle sue qualità. Ha bisogno di minuti sul campo e noi avevamo la necessità di inserire un tallonatore dinamico con le sue caratteristiche. Siamo entusiasti di averlo con noi e non vediamo l’ora di vederlo in campo in gialloverde”.Fine modulo



