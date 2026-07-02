Rifiuti, Alessandro Pizzi: “Il servizio va ripensato” FOTO e VIDEO

Includere anche le traversine nella raccolta dei rifiuti tessili sanitari, riportare l’indifferenziato a ritiri settimanali, introdurre la Tarip e prevedere l’apertura permanente del Centro del Riuso. Sono alcune delle proposte che Alessandro Pizzi, capogruppo di Candelo Oltre e portavoce dei Verdi Biellesi, ha formalmente inoltrato agli uffici comunali competenti durante la distribuzione dei mastelli dedicati alla raccolta differenziata di pannolini e pannoloni nei magazzini comunali, destinati alle famiglie che ne hanno già fatto richiesta.

1 - Includere da subito anche le famiglie che utilizzano esclusivamente le traversine per contenere le deiezioni degli animali da affezione nella raccolta settimanale dei rifiuti tessili sanitari, che oggi riguarda soltanto pannolini e pannoloni.

I PAP, rifiuti assorbenti in tessuto non tessuto, sono riciclabili al 100%: da una tonnellata di rifiuti conferiti alla raccolta differenziata, infatti, sarà possibile ricavare fino a 150 chili di cellulosa, 75 chili di plastica e 75 chili di polimero super assorbente.

2 - Riportare la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti a ritiri settimanali, come già avvenuto nei Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore. In alternativa, prevedere l’installazione di contenitori intelligenti di prossimità, apribili 24 ore su 24 da ciascun residente con la semplice tessera sanitaria.

3 - Introdurre la Tarip, tariffa puntuale dei rifiuti, con misurazione del numero degli svuotamenti e del peso dei rifiuti prodotti da ciascun cittadino, superando il criterio ritenuto poco democratico di calcolare la tassa rifiuti sulla base della superficie dell’abitazione e, in misura ridotta, del numero dei componenti del nucleo familiare.

L’obiettivo è ristabilire il criterio universale del “chi inquina paga” e smettere di aumentare i costi della tassa rifiuti a carico di quei cittadini, sempre gli stessi, che pagano anche per coprire gli insoluti dei cittadini morosi.

4 - Prevedere l’apertura permanente del Centro del Riuso per lo scambio e il ritiro gratuito di oggetti, manufatti e attrezzature ancora riutilizzabili, prima del loro avvio allo smaltimento.

"Sono solo alcune delle proposte che questa mattina, come capogruppo di Candelo Oltre nonché portavoce dei Verdi Biellesi - dichiara Alessandro Pizzi - ho formalmente inoltrato agli uffici comunali competenti durante la distribuzione dei mastelli dedicati alla raccolta differenziata di pannolini e pannoloni nei magazzini comunali, per le famiglie che ne hanno già fatto richiesta".

Proposte che, secondo il capogruppo, potrebbero essere estese a tutto l’ambito provinciale.

"In sostanza, si tratta di cominciare a mettere ordine nella grande confusione generata da una comunicazione carente e ricca di errori tecnici, avviata da Cosrab e Seab e avallata dalla giunta comunale nell’annunciare la 'rivoluzione della raccolta domiciliare dei rifiuti', con il passaggio alla raccolta bimensile dell’indifferenziato senza alcun beneficio economico per la cittadinanza e con effetti negativi sulla qualità della raccolta differenziata".

"Ai cittadini bisogna dire la verità: ridurre i passaggi nella raccolta dei rifiuti serve a ripristinare il bilancio della Società Ecologica Area Biellese, a fronte dell’aumento dei carburanti e dell’adeguamento dei contratti. Si continua a mettere le mani nelle tasche dei contribuenti senza mai intervenire sull’efficienza del servizio".