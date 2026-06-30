Top ten per Bonetto-Ciani, una gara oltre il risultato: al Rally Lana Storico vince anche la solidarietà

Si è conclusa con un piazzamento nella top ten assoluta l'esperienza dell’equipaggio di Biella Corse, composto dal pilota Fabrizio Bonetto e dal navigatore Daniele Ciani, tornati a percorrere il 15° Rally Lana Storico, disputato lo scorso 26 e 27 giugno.

Il team ha preso parte alla prova di regolarità (a media 60) al volante di una Fiat 127 quarta serie, portando a termine la competizione nonostante le torride condizioni climatiche che hanno caratterizzato l’evento sportivo. Al termine della gara, Bonetto e Ciani hanno conquistato il 10° posto assoluto, oltre al 1° posto nella rispettiva categoria.

“Un bel risultato – sottolineano – come la soddisfazione di aver completato la gara fino al traguardo, affrontando una due giorni particolarmente impegnativa, oltre a strappare un sorriso ai nostri primi tifosi: i ragazzi della Polisportiva Handicap Biellese”.

La partecipazione al Rally Lana Storico, infatti, è legata ad una finalità benefica, a sostegno proprio dell’associazione biellese e delle sue numerose attività sociali. Un bel gesto che non è passato inosservato, tanto da trovare il plauso e l’apprezzamento di piloti e appassionati di motori.