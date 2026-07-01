Scuola Pallavolo Biellese, il primo volto nuovo è Tommaso Falorni

Arriva da Pontedera il primo volto nuovo del roster 2026/27 della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Si tratta di Tommaso Falorni, palleggiatore classe 2006, che approda in arancioblù con un curriculum già significativo nonostante la giovane età.

Per Falorni si profila il sesto campionato lontano da casa. Cresciuto nella Sir Perugia Volley, ha disputato le finali nazionali sia in Under 17 sia in Under 19. Nella stagione 2023/24 è passato al Volley Altotevere, dividendosi tra San Giustino e Arezzo, tra Serie C e Serie A3. Un’annata impreziosita anche dalla convocazione in Nazionale Under 21 per un raduno collegiale a Zocca, in provincia di Modena.

Nelle ultime due stagioni il palleggiatore ha giocato in Serie B, sempre nel Centro Italia: prima con i viterbesi del Tuscania Volley, poi con gli umbri della Pallavolo Cascia.

«La chiamata da parte della SPB è arrivata inattesa – racconta Falorni –. Stavo per confermare la volontà di andare in un altro club, ma l’enfasi con cui il direttore sportivo Oscar Zaramella mi ha presentato il progetto, facendomi percepire subito una fiducia così forte e immediata, mi ha spinto a scegliere questa sfida senza alcun dubbio. A ciò devo aggiungere che da tempo sognavo di mettermi alla prova con il volley del Nord. Ho capito velocemente di trovarmi di fronte a uno staff qualificato e determinato, che ama lavorare soprattutto con i giovani: un aspetto per me fondamentale. Inoltre, mi hanno parlato molto bene di coach Milo Zanardo».

Sul proprio profilo tecnico aggiunge: «Sono stato spesso etichettato, e non mi dispiace affatto, come un “palleggiatore atipico”, vista la mia propensione ad attaccare con la mano mancina. Essendo cresciuto a Perugia, il mio idolo è ovviamente Simone Giannelli, anche se mi piace molto osservare gli altri grandi interpreti del mio ruolo, come Antoine Brizard, e assimilare qualcosa da ciascuno di loro».

Chiari anche gli obiettivi in vista della nuova stagione: «Non vedo l’ora di cominciare, conoscere lo staff, i nuovi compagni e i tifosi, che spero ci supporteranno in questa nuova avventura in Serie B. L’obiettivo sarà mantenere la categoria, blindando la salvezza il prima possibile, ma sono anche ambizioso: preferisco affrontare una partita alla volta, come se fosse una finale».

Ad accogliere Falorni è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «È uno dei nuovi arrivi. Su di lui abbiamo ricevuto ottime referenze: alcune dirette, guardando i filmati delle sue prestazioni, altre da parte dei nostri contatti, che lo avevano già conosciuto. È un ragazzo giovane e di buona prospettiva, considerando l’età vanta un buon curriculum. Per di più ha una discreta fisicità, essendo alto per il suo ruolo. Confidiamo che possa crescere insieme al nostro staff, dando il meglio per la SPB».