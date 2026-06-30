FuturAtletica protagonista ai Campionati Italiani Under 18: 15 atleti in gara e numerosi piazzamenti di prestigio

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la trasferta di FuturAtletica ai Campionati Italiani Individuali Under 18 su pista, disputati a Grosseto il 27 e 28 giugno. La società biellese ha presentato la squadra più numerosa tra tutte le realtà delle province piemontesi, portando in gara ben 15 atleti, due in più rispetto all'edizione 2025, a conferma della costante crescita del progetto tecnico arancio-nero.

Il miglior piazzamento individuale è arrivato da Sara Bori, splendida ottava negli 800 metri. Esclusa dalla serie delle migliori accreditate, l'allieva biellese ha interpretato la gara con grande personalità, imponendosi nella seconda serie in 2'14"08 e costringendo le atlete della serie principale a rinunciare a una gara tattica. Il tempo ottenuto le ha permesso di risalire fino all'ottavo posto nella classifica finale italiana.

Ottimo anche il campionato di Anna Tengattini, protagonista di un nuovo record personale nei 100 metri con 12"15, prestazione che le è valsa l'11° posto nazionale, a soli nove centesimi dall'accesso alla finale. Sui 200 metri, nonostante un vento contrario di 1,5 m/s, ha poi chiuso al 18° posto, migliorando sensibilmente il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione.

Tra le migliori prestazioni anche quelle di Giuseppe Piazza, reduce dall'impegno con la Nazionale ai Mondiali Under 18 di corsa in montagna. Nei 2000 siepi ha corso il nuovo record personale in 6'09"99, chiudendo 12°, mentre il giorno successivo è tornato in pista nei 3000 metri, conquistando l'11° posto in 8'55" al termine di un weekend particolarmente impegnativo.

Segnali importanti anche da Martino Miniggio, ventesimo nei 400 metri in 50"31, a pochi decimi dal personale, e da Giulia Fontanella, undicesima nel salto con l'asta. L'astista biellese ha superato per la prima volta in carriera i 3,20 metri, migliorando il proprio record personale proprio nel palcoscenico tricolore.

Nel disco femminile Arianna Olivetti ha confermato la propria crescita con il 15° posto grazie a un lancio da 34,40 metri, migliorando nettamente il piazzamento ottenuto dodici mesi fa.

Da segnalare anche la prova di Marta Ricceri, che ha concluso i 2000 siepi nonostante una caduta nelle prime fasi di gara, e la partecipazione di Lara Carpani nel salto con l'asta.

A chiudere la manifestazione sono state le due staffette 4x400 metri. Il quartetto femminile composto da Benedetta Candriella, Sara Bori, Greta Schinello e Greta Ricceri ha conquistato il 16° posto nazionale in 4'06"11, mentre la formazione maschile con Andrea Ghelfi, Niccolò Andreotti, Giuseppe Piazza e Martino Miniggio ha migliorato il proprio tempo di accredito chiudendo in 3'31"03.

Il dato che più fotografa la crescita di FuturAtletica resta però quello delle presenze: 15 atleti qualificati ai Campionati Italiani Under 18 rappresentano il miglior risultato tra le società delle province piemontesi per il secondo anno consecutivo, confermando la solidità di un progetto che continua a offrire ai giovani atleti del territorio l'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli nazionali.