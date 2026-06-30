Rally Lana Storico, 4° posto di classe per Tarabbo e Romanello

Prestazione da ricordare per l'equipaggio del Biella Motor Team formato da Luciano Tarabbo e Marco Romanello che, per la 13° volta, hanno preso parte al Rally Lana Storico, al volante della loro Peugeot 205 1900.

Il duo ha concluso la gara con un positivo 4° posto di classe, unito al 27° piazzamento nella classifica assoluta, confermando competitività e affiatamento in una delle prove più attese del calendario dedicato alle vetture storiche sulle strade del nostro territorio.

A rendere ancora più impegnativa la competizione è stato il caldo intenso che ha accompagnato equipaggi e mezzi per tutto il fine settimana.

Nonostante le temperature elevate, Tarabbo e Romanello hanno portato a termine la gara, esprimendo soddisfazione sia per il risultato sia per il comportamento della vettura: “Siamo contenti del 4° posto di classe. Il clima era davvero torrido ma è andato tutto bene, ci siamo divertiti e la macchina è stata eccezionale. Un ringraziamento a MA . BA Lattoniere Gomma e Allassa Mirko Ponteggi”.