Dal Santuario di Graglia a Bagneri sui passi del pittore Crida

Arte, paesaggio e memoria del territorio saranno al centro dell’escursione in programma sabato 4 luglio, dal Santuario di Graglia a Bagneri, sulle tracce del pittore Paolo Giovanni Crida.

L’iniziativa, promossa dagli Amici di Bagneri e dal Santuario di Graglia, propone un itinerario facile e aperto a tutti, pensato per riscoprire i luoghi amati e raffigurati dall’artista. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al Santuario di Graglia, con accoglienza alle 9 e visita al Museo “Paolo Giovanni Crida”.

Alle 10.30 prenderà il via l’escursione guidata verso Bagneri, lungo un percorso di 5,5 km da completare in circa due ore. Il cammino toccherà anche la cascina del pittore in Regione Biulej, attraversando i paesaggi che Crida immortalò nei suoi quadri.

L’arrivo a Bagneri è previsto alle 12.30, con aperitivo offerto e pranzo al sacco libero. Alle 14 seguirà la visita alla chiesa, affrescata da Crida, e all’Ecomuseo della Civiltà Montanara.

Alle 16 è previsto il rientro a piedi con guida verso il Santuario, lungo un percorso di 4,5 km, con conclusione della giornata intorno alle 17.30.

La partecipazione è gratuita.