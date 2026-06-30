Pedemontana, Salvini sarà all'inaugurazione dei lavori

"La Pedemontana sarà un'opera strategica per tutto il Piemonte, e per la Lega è priorità assoluta, a Torino come a Roma. Il ministro Salvini e il vice Rixi hanno trovato le risorse mancanti, un investimento di quasi 400 milioni di euro, e ora finalmente dopo il via libera definitivo del CIPESS partiranno i lavori. Il risultato finale sarà straordinario non solo per il Biellese ma per un'area vasta che comprende tutto il Piemonte nord orientale: la Pedemontana rappresenta un salto di qualità per le infrastrutture della nostra Regione, al pari di opere altrettanto rilevanti quali la Tav Torino Lione, e il Terzo Valico". Così in una nota l'on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale Piemonte.

“Anas ha confermato la data di avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura - conferma Enrico Bussalino, assessore alle Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte -, che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali nei comuni di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Il tracciato consentirà di connettere direttamente la SP142 Var con l'autostrada A26, migliorando l'accessibilità dei territori e la competitività dell'intero quadrante nord-orientale della regione. Un'opera fondamentale, frutto della determinazione del ministro Salvini e del vice Rixi, di cui seguiremo la realizzazione passo dopo passo, anche tramite il comitato di supporto alla Pedemontana che abbiamo appositamente attivato per riuscire a completarla nei tempi previsti, e mettere a disposizione del territorio un collegamento moderno ed efficiente”.



"Con la Pedemontana - dichiara Roberto Simonetti, segretario provinciale della Lega di Biella - il Biellese riduce il suo deficit infrastrutturale di collegamento con gli altri territori. Un iter partito più di vent’anni fa che la Lega ha seguito da sempre a tutti i livelli istituzionali: Provincia, Regione, Parlamento e Governo. Dal finanziamento iniziale fino alla progettualità finale, figlia di un dibattito territoriale molto ampio. Un traguardo importante, un progetto ambizioso che grazie alla Lega e al ministro Salvini diventa finalmente realtà".



Grande soddisfazione anche da parte di Daniele Baglione, vicesindaco di Gattinara e segretario provinciale della Lega a Vercelli: "Per i nostri comuni, per tutto il nostro territorio, per i cittadini, per le imprese è un sogno atteso quarant'anni, che diventa realtà. Non possiamo che ringraziare l'impegno del ministro Salvini, e del vice Rixi, senza i quali oggi non partirebbero i lavori. Naturalmente la Lega vigilerà perché i lavori procedano nei tempi previsti, affinché la nuova infrastruttura possa essere pienamente operativa al più presto".



Matteo Salvini sarà lunedì 6 luglio all'inaugurazione ufficiale dei lavori al campo base tra Carpignano e Ghislarengo.