Bertamelina 2026, in112 al via della camminata di Chiavazza FOTO e VIDEO

Sono stati 112, tra runner, famiglie, giovani e semplici chiavazzesi, i partecipanti che nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, hanno sfidato il caldo per prendere parte all'11ª edizione della Bertamelina, con partenza da via Firenze, davanti all'ingresso del teatro.

Un appuntamento molto sentito dall'intero quartiere, ma non solo, che ha coinvolto anche gli ospiti della casa di riposo Oasi di Chiavazza, i quali hanno consumato la cena nel cortile dell'oratorio prima dell'inizio della manifestazione.

A dare il via alla camminata è stato il presidente Giorgio Bertone, al suo primo appuntamento ufficiale in questa veste dopo l'elezione, avvenuta pochi mesi fa, in successione a Piero Coda Zabetta e a tagliare il traguardo per primo è stato proprio un Chiavazzese, Yuri Cogotti.