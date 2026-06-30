Amron Team sfida il caldo: weekend di trasferte per gli atleti biellesi FOTO

Venerdì sera ad Andrate (To), Vertical Andrate-Pinalba, sulla distanza di 5,2km e 750 D+ ottimo 16° posto per Daniele Coda Caseia, che si impone su circa 100 partecipanti.
A Cervinia sulla Durissima 70km e 5000 m D+, partita all'una di notte, dopo oltre 18 ore di gara Chiara Tallia portava a casa l'ennesima impresa, gara affrontata in coppia su ghiacciai!!
Sabato sera, a Santo Stefano Belbo (Cn), con ben 36 gradi alla partenza della Moscato Night trail a coppie, Ottimo Diego Faedo in coppia con un amico, secondi su un percorso di 17 km e 750 m D+.
Domenica è rientrato in gara anche Paul Matli al Mini Trail di Cossogno (VB), 10km e 300 m D+.
Prossimo appuntamento, la gara di casa, Marathon Monte Mars 43km ed oltre 3000 m D+, domenica 5 luglio a Sordevolo!