A Torrazzo la Full Moon Walk triplica il successo FOTO e VIDEO

Si è svolta ieri sera, venerdì 26 giugno, a Torrazzo, la terza edizione della Full Moon Walk, la passeggiata o corsa nei boschi della Serra. Considerato il caldo eccezionale di questi giorni, e il fatto che si svolgesse di venerdì - per rispetto al Concertozzo di Elio di sabato 27- la Pro Loco del paese si dice molto soddisfatta della partecipazione: 99 i pettorali staccati e tra gli iscritti diversi "affezionati" che hanno partecipato a tutte le edizioni. Come al solito la partenza era prevista al Bocciodromo e l'arrivo al Camping della Serra; si poteva scegliere tra due percorsi, uno più breve di circa 6km e uno più lungo di quasi 10km.