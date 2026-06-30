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CRONACA | 30 giugno 2026, 16:00

Auto nel canale agricolo, giovane a terra con il ciclomotore: soccorsi a Salussola e Sostegno

I due sinistri autonomi sono avvenuti nella giornata di ieri, sul posto 118 e forze dell’ordine.

Auto nel canale agricolo, giovane a terra con il ciclomotore: soccorsi a Salussola e Sostegno (foto di repertorio)

Auto nel canale agricolo, giovane a terra con il ciclomotore: soccorsi a Salussola e Sostegno (foto di repertorio)

Doppio sinistro autonomo sulle strade del Biellese. 

Il primo si è verificato tra Arro di Salussola e il territorio di Vercelli, dove un’auto sarebbe finita all’interno di un canale agricolo. Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti di rito. 

A Sostegno, invece, una giovane avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore e sarebbe finita a terra per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’impatto con l’asfalto, la conducente avrebbe riportato lievi escoriazioni. 

Una volta soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso.

g. c.

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