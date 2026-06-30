Ginger cerca casa: è l'ultima cucciola rimasta senza adozione FOTO

Tutti i suoi fratellini hanno già trovato una famiglia, ma Ginger è ancora in attesa della sua occasione. L'appello arriva dai volontari dell'associazione Scodinzolando con Flò ETS, che si stanno prendendo cura della cucciola, l'ultima rimasta della cucciolata, con l'obiettivo di evitarle di crescere all'interno di un box.

Nata il 25 aprile 2026, Ginger sarà una futura taglia medio-grande. La sua storia inizia con un abbandono: insieme ai fratelli era stata lasciata dentro una scatola all'esterno di una clinica veterinaria, da dove è stata recuperata e messa in sicurezza.

Ora per lei si cerca un'adozione responsabile. I volontari ricordano che accogliere un cucciolo significa assumersi un impegno importante: i primi mesi richiedono pazienza, poiché i cuccioli sporcano, mordicchiano e hanno bisogno di tempo per imparare le regole della convivenza. Per questo motivo chiedono che gli adottanti siano pienamente consapevoli delle responsabilità che comporta l'arrivo di un cane in famiglia.

Tra i requisiti previsti c'è anche l'obbligo di frequentare un corso di educazione di base con un istruttore cinofilo professionista, così da favorire una crescita equilibrata dell'animale e un corretto inserimento nel nuovo contesto familiare.

Chi fosse interessato ad adottare Ginger può inviare una breve presentazione tramite WhatsApp al numero 342 7098964. I volontari ricontatteranno gli aspiranti adottanti per proseguire con il percorso di adozione.