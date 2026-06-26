Valdigne Triathlon Valdengo di scena nelle gare Internazionali ed Italiane FOTO

A Quiberon in Bretagna è andata in scena la tappa di WTCS il maggiore Circuito Mondiale del Triathlon.

Ottimi risultati con i colori della Nazionale per Carlotta Missaglia che sabato 20 giugno nella gara di Triathlon Sprint ha colto un ottimo piazzamento nel gotha Mondiale, domenica 21 giugno l’atleta azzurra, con una frazione top, ha contribuito a portare la Mixed Relay italiana ad un prestigioso argento nella massima manifestazione internazionale, per lei uno “split” tra le migliori del Circuito.

Sabato e domenica 20 e 21 giugno si sono svolti, nella stupenda località di Molveno in Trentino, gli Europei del prestigioso Circuito X TERRA, una delle manifestazioni apicali per gli amanti del Triathlon off-road, lo “Squalo” Michele Bonacina ha conseguito un piazzamento di rilievo con l’undicesimo posto nella gara “Full” e il giorno successivo nella gara “Short Track” ottimo 6° posto che gli ha consentito di mantenere il comando della classifica di Coppa del Mondo X-TERRA.

Nella gara Super Sprint destinata agli YA bellissima prestazione di Giovanni Durando che, grazie alle ottime frazioni di mtb e run, ha conquistato l’argento in un podio internazionale.

Domenica 21 giugno si sono disputate le gare dell’Idroman definito “Terribile” vista la durezza del suo percorso ad Idro. Ancora una strepitosa vittoria sulla distanza Olimpica per Monica Cibin, che, da M3, domina la gara conquistando l’oro assoluto con tre frazioni perfette. Al maschile ottimo 20° posto assoluto per Samuele Silla Gilioli. Nella gara Sprint continua il suo “filotto” di successi e di podi Thomas Previtali che mette il personale sigillo con l’oro in questa impegnativa gara.

A Cesate domenica 21 giugno si è svolto il classico Duathlon Sprint nel corso della manifestazione “Festa dello Sport”, molto buono il risultato di Marinella Sciuccati, 6° assoluta e come sempre oro M5, prestigioso oro tra le M3 per Nadia Goldoni. Al maschile gran bella prestazione di Marco Schiapparelli, 8° assoluto ed oro tra gli M2.

Venerdì e sabato 19 e 20 giugno, a Kitzbhuel in Austria si è disputata la tappa di Europe Triathlon Cup con le semifinali e finali su distanza Super Sprint (500m, 11,2km, 3km), in semifinale buona gara di Rachele Laschi che si è qualificata per la Finale di sabato, in finale l’atleta azzurra si è classificata al 29° posto.

Ora il focus per gli atleti di Valdigne Triathlon è sui Campionati Italiani Assoluti e di Categoria con l’Aquathlon di Napoli.