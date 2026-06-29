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Valle Cervo | 29 giugno 2026, 15:30

L’addio di Pralungo al ragioniere Giovanni Mercandino, il ricordo del sindaco

L’addio di Pralungo al ragioniere Giovanni Mercandino, il ricordo del sindaco

L’addio di Pralungo al ragioniere Giovanni Mercandino, il ricordo del sindaco

Si sono svolti lunedì 29 giugno i funerali di Giovanni Mercandino, 73 anni, per lunghi anni stimato ragioniere del comune di Pralungo, venuto improvvisamente a mancare, lasciando nello sgomento e nel dolore i fratelli Giorgio, Graziano e Mariarosa. 

“Il primo impiego di Giovanni, appena diplomato ragioniere, fu proprio il comune di Pralungo, dove rimase fino al pensionamento. Quando diventai sindaco per la prima volta – ricorda Raffaella Molino – capivo ben poco di bilancio comunale ma mi dava serenità sapere che il responsabile del settore finanziario fosse il ragionier Mercandino, che conoscevo soprattutto come una persona onesta e competente. La dedizione di Giovanni al lavoro era proverbiale. Credo che le giornate di malattia che si prese si possano contare sulle dita di una mano, forse addirittura nessuna. Uomo pacato, riservato e parsimonioso, raggiunse la pensione qualche anno prima che internet, le piattaforme digitali e i nuovi adempimenti informatici rivoluzionassero il suo mondo, fatto di carta e penna, di rotoli di carta del calcolatore riutilizzati fino all'ultimo centimetro, girandoli più volte per sfruttare ogni spazio bianco, e di faldoni che soltanto lui riusciva a legare con quella precisione e quella forza che erano diventate il suo marchio di fabbrica”. 

E aggiunge: “Schivo e amante della tranquillità, Giovanni dedicava il suo tempo libero alla cura dell'orto e dei prati, immerso nella natura. Di lui rimane il ricordo di una persona semplice, laboriosa e sempre disponibile, che ha saputo conquistare la stima e l'affetto di quanti hanno avuto modo di conoscerlo”.

Redazione g. c.

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